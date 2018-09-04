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Gabon'da petrol rezervi keşfedildi

Orta Afrika ülkesi Gabon'da büyük bir petrol rezervinin keşfedildiği bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, Norveçli petrol şirketi Panoro Enerji, Gabon açıklarında yaptığı petrol arama çalışmalarında yeni bir rezerv ortaya çıkardı.

Ülkenin Dussafu Ruche Nord-Est petrol sahasında yapılan keşfin 2011'den bu yana aynı sahadaki 9'ncu başarılı keşif olduğu belirtiliyor.

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