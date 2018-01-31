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Gabriel: Almanya iki devletli çözümden yana

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Filistin ve İsrail arasında kalıcı barışın sağlanabilmesi için iki ülkeli çözümden yana olduklarını söyledi.

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Filistin ve İsrail'i kapsayan üç günlük çalışma gezisinin üçüncü gününde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşen ve 40 dakika süren ikili görüşmenin ardında basın mensuplarının karşısına çıkan Gabriel ve Netanyahu, yaptıkları ikili görüşmenin özeti hakkında bilgi verdiler. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bölgesel sorunlar başta olmak üzere İran, Suriye, Lübnan ve Yemen gibi sorunlu ülkeleri ele aldıklarını söyledi.  

Dışişleri Bakanı Gabriel, Orta Doğu'daki zor koşullar karşısında İran'a baskı yapma konusunda İsrail ile aynı görüşte olmadıklarını ancak, İran'ın bölgedeki davranışları konusunda farklı düşünmediklerini belirtti. Başbakan Netanyahu ise Almanların İsrail'in güvenliğine olan bağlılığına teşekkür etti. Filistin'le İsrail arasında kalıcı bir barışın ancak iki ülkeli çözümle mümkün olacağını belirten Gabriel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv'de bulunan ABD Büyükelçiliğinin Küdüs'e taşınacağı açıklamasından sonra daha da gerginleşen Filistin-İsrail ilişkilerinin yeniden başlaması için Almanya olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Gabriel, ziyareti kapsamında Filistin Başbakanı Mahmud Abbas ile görüştü. Tel Aviv Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) konferansında Dışişleri Bakanı Gabriel Avrupa ve Orta Doğu için zorluklar üzerine bir konuşma yaptı.

  

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