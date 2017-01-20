Gambiya'da Jammeh'e saat 12.00'ye kadar süre verildi

Aralarında Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin de bulunduğu bölge liderlerinden oluşan heyet, Gambiya'ya yapılacak askeri müdahaleyi, Jammeh'e geri adım atması için süre tanımak adına yerel saatle 12.00'ye kadar ertelediklerini duyurdu.

Heyet, bu süreçte Jammeh'in görevi bırakacağına inandıklarını aksi halde eski devlet başkanının "Demokrasiyi Sağlama Operasyonu" kapsamında bölgesel birliklerle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Aralık ayında düzenlenen devlet başkanı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti.

Görevi, seçimi kazanan Adama Barrow'a dün devretmesi gereken Jammeh, bunu reddederek üllkede 90 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmiş ve OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savunmuştu.

Barrow ise dün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti.

Senegal ordu sözcüsü dün akşam saatlerinde, Senegal'in de yer aldığı ECOWAS ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı.