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Gambiya'nin yeni lideri ülkesine döndü

Gambiya'nın yeni seçilen devlet başkanı Barrow, iktidarı devralmak üzere ülkesine döndü.

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Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, ülkesinin başkentinde Banjul Havalimanı'na iniş yaptı. Barrow'u coşkulu bir kalabalık karşıladı. İnişin ardından Barrow, Twitter hesabından, "Nihayet eve döndüm" diye yazdı

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