Gambiya'nin yeni lideri ülkesine döndü
Gambiya'nın yeni seçilen devlet başkanı Barrow, iktidarı devralmak üzere ülkesine döndü.
Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, ülkesinin başkentinde Banjul Havalimanı'na iniş yaptı. Barrow'u coşkulu bir kalabalık karşıladı. İnişin ardından Barrow, Twitter hesabından, "Nihayet eve döndüm" diye yazdı
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