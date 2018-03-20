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'Gana'da halkın sadece yüzde 27'si temiz suya erişebiliyor'

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, halkın sadece yüzde 27'sinin güvenli ve temiz içme suyuna erişebildiği açıklandı.

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Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, halkın sadece yüzde 27'sinin güvenli ve temiz içme suyuna erişebildiği bildirildi.

Gana'da faaliyet gösteren Uluslararası Su ve Sanitasyon Merkezi Başkanı Vida Duti, yaptığı açıklamada, ülkenin sadece yüzde 27'sinin temiz içme suyuna erişebildiğini belirtti.

Duti, 2030'a kadar ülkenin tamamının temiz suya erişebilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, temiz suya erişmenin herkesin temel hakkı olduğunu kaydetti.

Duti, "Hedefimizi gerçekleştirmek için sadece hükümetin, sivil toplum örgütlerinin ve hizmet sağlayıcılarının değil, bunlar dışında kabile liderleri ve medyanın da bize destek olması lazım." dedi.

Gana'da yaklaşık 6 milyon kişi, günlük su ihtiyaçlarını yeterince temiz olmayan akarsu ve nehirlerden karşılıyor. Buna göre ülkede çıkan hastalıkların yüzde 70'i temiz olmayan su ve hijyenik olmayan sanitasyondan kaynaklanıyor.

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