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Gazprom Başkan Miller: Sene sonunda Gazprom Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatında rekor kıracak

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, sene sonunda Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatında rekor kıracağını, sevkiyat hacminin Eylül ayında %48 oranında arttığını bildirdi.

  • DHA
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Miller, Putin ile Erdoğan'ın basın açıklamasını beklerken Rus basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sene Türkiye'ye doğalgaz sevkiyat hacimlerinin artması bizi mutlu ediyor. 1 Ocak'tan bu yana gelen süreci geçen sene ile karşılaştırırsak Türk pazarına sevkiyat hacmi %24,3 oranında arttı. Bu yılda 4,1 milyar metreküp demek. 2017 yılı sonunda Gazprom Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatında tarihi rekor kıracak" ifadesini kullandı.
 
Miller şu şekilde devam etti:
 
"Eylül'den bahsetmek gerekirse, geçen seneye göre doğalgaz sevkiyatı %48 oranında arttı. Bu birkez daha Türk Akımı'nın ekonomik açıdan gerekli ve talep görecek bir proje olduğunu gösteriyor."

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