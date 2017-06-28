Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Gazprom'un Türk iç pazarından tamamen çekilebileceğine dair haberlere açıklama geldi

Gazprom'un Türk iç pazarından tamamen çekilebileceğine dair haberler üzerine şirket sözcüsü Kupriyanov açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazprom'un Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Türkiye'deki doğalgaz tüketicileriyle işbirliği için farklı alternatifler üzerinde durduklarını söyledi.

Kupriyanov, "Türk enerji pazarındaki eğilimleri dikkatlice izliyoruz ve Türk tüketicilerle işbirliği için farklı alternatifler üzerinde duruyoruz. Uzun vadeli nihai çalışma modeli, enerji pazarındaki değişen konjonktüre göre adapte edilecek" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Gazprom'un gaz ithalatında ikinci sırada bulunan Türk gaz pazarının kendileri için büyük önem taşıdığını da kaydeden Kupriyanov, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgede oynadığı önemli enerji aktörü rolü giderek artmaya devam edecek. Biz de bu doğrultuda yeni altyapı projesi olan Türk Akımı'nı geliştiriyoruz. Türk Akımı, Türkiye'ye büyük miktarda gazı doğrudan taşıyacak.''

Kommersant gazetesi, Rus enerji şirketi Gazprom'un Türk iç pazarından tamamen çekilebileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: Sputnik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü

85 yaşındaki dede, oğlu ile torununu öldürdü

Dünyanın en iyileri belli oldu! Sadece 1 Türk...

Dünyanın en iyileri belli oldu! Sadece 1 Türk...

Masrafsız ve yararlı bilgiler

Masrafsız ve yararlı bilgiler

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti... Sırrı 17 yıl sonra ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA