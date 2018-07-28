Gazze 3 şehitlerini uğurladı

İsrail askerlerinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü çerçevesinde Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde şehit olan Mecdi es-Satari, Mümin Fethi el-Hems ve Gazi Ebu Mustafa için geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlendi.

İsrail'in dünkü müdahaleleri sonucu hayatını kaybeden Satari ile Hems'in naaşı, Refah kentindeki Bedr Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ebu Mustafa için de Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenlendi. Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nden alınan Ebu Mustafa'nın naaşı Ehli Sünne Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde dün düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde Mecdi es-Satari ve Gazi Ebu Mustafa şehit olmuş, 90'ı gerçek mermiyle olmak üzere 246 Filistinli yaralanmıştı.

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde yaralanan Mümin Fethi el-Hems ise bu sabah şehit olmuştu.