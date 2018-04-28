Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Gazze İçişleri Bakanlığı o saldırının arkasında Ramallah'ın olduğunu açıkladı

Gazze İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyunu hedef alan saldırının arkasında Ramallah’ın olduğunu açıkladı.

  • IHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Iyad el-Bazm, Başbakan Rami Hamdallah ve İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Ebu Naim'e yönelik iki suikast girişimi hakkında yürütülen soruşturmaların ayrıntılı sonuçlarını basın ile paylaştı. 

Öte yandan Ramallah’taki Filistin yönetimi ise Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyuna düzenlenen saldırının Hamas tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Filistin Başbakanı Rami Hamdallah, geçtiğimiz Mart ayında Gazze'ye ziyareti sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Gazze'de Nusseirat kampında 22 Mart'ta düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, saldırının ana şüphelisi Anas Abu Khoussaa ile arananlar listesinde yer alan Abdul Hadi Al-Ashhab'ın öldürüldüğü açıklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA