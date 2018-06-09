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Gazze konusu, BM Genel Kurulu'nda görüşülecek

Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetosuna uğrayan Filistinli sivillere 'uluslararası koruma' sağlanmasını öngören karar tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıdı. Tasarının Genel Kurul'da önümüzdeki Çarşamba günü ele alınması bekleniyor.

  • DHA
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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Filistin Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'un da aralarında bulunduğu diplomatlar, tasarı için acil toplantı yapmak üzere BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak ile görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Genel Kurul'a getirilecek tasarının, vetoya uğrayan tasarının benzeri olacağını söyledi. Mansur, "Gazze Şeridi'nde bugün de İsrail ateşi sonucu 4 kişi öldürüldü, 7 kişi ciddi olarak yaralandı. Bugüne kadar 650 kişi yaralandı, başka ölenler oldu. Filistinli sivil halka karşı girişilen bu vahşeti en güçlü biçimde kınıyoruz. Amacımız sivil halk için koruma sağlamak" dedi.

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