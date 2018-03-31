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Gazze şehidini uğurladı

İsrail askerlerinin, Gazze'de dün düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı.

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İsrail askerlerinin, Gazze'de dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne müdahalesi sonucu şehit olan Filistinli genç için cenaze töreni düzenlendi.
 
Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı çağrı üzerine dün düzenlenen yürüyüşlerde İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olan Hamdan Ebu Amşe'nin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Ebu Amşe'nin naaşı Beyt Hanun beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
 
İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşananların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk dün sınıra akın etmişti.
 
Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri, 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinliyi yaralamıştı.
 
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için cumartesi günü yas ilan edilmişti.
 

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