Gazze sınırında gerginlik: 9 yaralı
İsrail askerlerinin gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullanması sonucu 9 kişi yaralandı.
- İHA
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin müdahalesi sert oldu. İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullanması sonucu 9 Filistinli yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gösteri düzenleyen Filistinli gençlere açtığı ateş sonucu 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.
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