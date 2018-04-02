Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki barışçıl göstericilere açtığı ateş sonucu yaralananlardan 46'sının sağlık durumu kritik

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Sağlık Kompleksi önünde düzenlediği basın toplantısında, geçen cuma günü başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan ve İsrail güçlerinin saldırısında yaralanan 46 Filistinlinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Kudra, "Yaralanan bin 500'den fazla Filistinlinin 309'unun hastanelerde tedavisi sürüyor. Bunlardan 46'sının durumu kritik. Hastanelerdeki doluluk oranı ise yüzde 95'e ulaştı." dedi.

Yaralıların 815'inin gerçek mermiye hedef olduğunu, bunlardan 15'inin, baş ve boyun bölgesinden yaralandığını ifade eden Kudra, İsrail ordusunun "savunmasız" Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmasını, "insan hakları örgütlerinin bir an önce İsrail aleyhinde dava açmasını gerekli kılan, kelimenin tam anlamıyla bir savaş suçu" şeklinde nitelendirdi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 18 Filistinli şehit oldu, bin 500’den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.