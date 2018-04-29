Gazze yönetiminden 'Filistin istihbaratına' suikast suçlaması

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığının Sözcüsü İyad el-Bezm, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ile Gazze Emniyet Müdürü Tevfik Ebu Naim'e yönelik suikast girişimlerinde Ramallah'taki Filistin istihbaratının rolü olduğunu iddia etti.

Bezm, suikast girişimleriyle ilgili tahkikatın sonuçlarına ilişkin Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Filistin Başbakanı ile Gazze Emniyet Müdürü'ne yönelik suikast girişimlerinin aynı hücre tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Bezm, "Ebu Hamza el-Ensari" lakaplı kişinin kimliğinin Ahmed Fevzi Said Savafta olduğunun tespit edildiğini, bu kişinin Batı Şerialı olduğunu ve "Haydar Kemal Hamade" isimli subaydan aldığı talimatlar doğrultusunda ve Tuğgeneral Baha Baluşe gözetiminde Ramallah'taki Genel İstihbarat Birimi için çalıştığını öne sürdü.

Bakanlık Sözcüsü Bezm, Gazze'deki soruşturma sonucu elde edilen bulgularla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan patlayıcıların, konvoyun Gazze'ye girişinden 8 gün önce yerleştirildiği tespit edildi. Patlayıcı düzeneği, 3 gün önce aktive edildi. Söz konusu sürede Gazze'deki İçişleri Bakanlığının, Başbakan'ın ziyaretinden haberi yoktu. Buraya sadece 48 saat önce bilgi verildi. Bu da eylemi gerçekleştirenlerin, İçişleri Bakanlığından önce Başbakan'ın ziyaretine ilişkin ayrıntılı bilgiye sahip olduğunu gösterir."

Soruşturmada, genellikle kendi makam aracını kullanan Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'in, makam aracı konvoyda olmasına rağmen Başbakan Hamdallah'ın aracına bindiğinin ortaya çıktığını kaydeden Bezm, patlamanın, Hamdallah ve Ferec'in içinde bulunduğu aracın, bombadan etkilenmeyeceği kadar mesafe katetmesinin ardından, Ferec'in makam aracının önünde gerçekleştiğine dikkati çekti.

"Tekfirci grup kılıfı" iddiası

Bezm, "Bu iki operasyonun arkasında olanların, Gazze ve Sina'da (Mısır'ın Sina Yarımadası) daha önce gerçekleşen sabotajlarda rolü var." dedi.

"Radikal tekfirci grup" kılıfıyla faaliyet gösteren tarafların, 2011'de emniyet birimlerinin talimatıyla "El-Minber El-İlami El-Cihadi" isimli internet sitesini kurduklarına işaret eden Bezm, bu kişilerin çeşitli arenalarda "tekfirci" kisvesi altında bazı eylemler gerçekleştirmek için gençleri çekmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Söz konusu internet sitesinin kurucusu ve yöneticisinin "Ebu Hamza el-Ensari" lakaplı kişi olduğunun belirlendiğini ve bu site aracılığıyla sabotaj hücresini yönettiği, yönlendirdiği ve bilgi paylaşımı yaptığını belirten Bezm, Ebu Hamza'nın, Ebu Naim ve Hamdallah'a suikast girişiminde bulunan hücreyi de yine bu internet sitesi aracılığıyla görevlendirdiğini savundu.

Bezm, terör hücresinin, Gazze'ye gelen yabancı devlet adamlarına, Mısırlı emniyet heyetine ve Hamas'ın önde gelen isimlerine yönelik saldırı planladığına da değinerek, "Yapılan tahkikat, Ramallah'taki Genel İstihbarat Birimi'nden üst düzey isimlerin, Gazze'deki emniyete darbe vurmak için bu sabotaj hücresini harekete geçirdiğini ve yönlendirdiğini göstermiştir." iddiasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, "Ebu Hamza" lakaplı kişiyle irtibatı olduğu belirlenen Şadi Muhammed Zahid'in 3 Nisan'da gözaltına alındığını ve bu tarihten itibaren İsrail'in Ebu Hamza'yı gizlediğini ileri sürdü.

Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Gazze Emniyet Müdürü Ebu Naim, 28 Ekim 2017'de aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanmıştı.