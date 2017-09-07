Gazze'de anlamlı Arakan eylemi

Uluslararası Kudüs Gençlik Birliği'nin çağrısıyla Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan göstericiler, Rohingya Müslümanlarının maruz kaldığı saldırılara ve uluslararası toplumun suskunluğuna tepki gösterdi.

İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Halid el-Bataş, gösteride yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumun sessizliği karşısında Arakan'daki Müslümanlar öldürülme, yakılma ve çeşitli işkencelere maruz kalıyor. Düzmece insan hakları savunucuları, kadınlara, çocuklara, yaşlı ve gençlere yönelik bu iğrenç saldırılar karşısında sessiz. Neden bu sessizlik? Yoksa Amerika ve ortaklarının rızası ile yeni bir etnik temizlikle mi karşıya karşıyayız?" ifadelerini kullandı.

Bataş, özellikle Endonezya, Pakistan ve Bangladeş olmak üzere bütün İslam dünyası ve uluslararası toplumu Rohingya Müslümanlarına yardıma ve krizin son bulması için acil müdahaleye çağırdı.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.