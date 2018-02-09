Gazze'de ekonomi her geçen gün kötüleşiyor

Ekonomi uzmanı ve Gazze'deki Filistin Ticaret Odası Halkla İlişkiler sorumlusu Mahir et-Tabba, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki özel sektör kuruluşları gelecek çarşamba ve perşembe günlerinde kentin tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den her türlü malın girişini durdurma kararı aldı." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu kararın Gazze'de kötüleşen ekonomik şartlara karşı protesto etme amacıyla alındığını belirten Tabba, kentte işsizlik ve yoksulluğun kol gezdiğini, hayat standartlarının ise gitgide kötüleştiğini ifade etti.

Son yapılan istatistiklerde, Gazze nüfusunun yüzde 80'i de fakirlik seviyesinin altında yaşıyor. İşsizlik oranının ise yüzde 46'ya ulaştığı kaydedildi.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2006'dan bu yana İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında bulunuyor.