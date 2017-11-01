Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail'e Berlin'de yaşayan Filistinliler tepki gösterdi Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Filistinliler, Gazze'ye yönelik saldırılarda 7 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan İsrail yönetimini protesto etti.