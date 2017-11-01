Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail'e Berlin'de yaşayan Filistinliler tepki gösterdi
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Filistinliler, Gazze'ye yönelik saldırılarda 7 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olan İsrail yönetimini protesto etti.
- AA
Filistinliler, Gazze'ye yönelik saldırıda 7 kişinin ölümüne neden olan İsrail yönetimini protesto etti
Berlin'deki Filistin dernekleri, Hermannplatz Meydanı'nda, "Gazze’de İsrail saldırganlığını durdurun" sloganıyla eylem düzenledi.
Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, şehitler için mumlar yakıldı, İsrail aleyhinde slogan atıldı. Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail’in saldırganlığının son bulması istendi.
İsrail yetkilileri, dün Gazze Şeridi çevresindeki bir tünelin bomba patlatılarak imha edildiğini açıklamış, Filistin yönetimi kurtarma ekiplerinin tünelin enkazından 7 kişinin cesedinin çıkarıldığını, 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
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