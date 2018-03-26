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Gazze'de yoga merkezi açıldı

Filistinli kadınlar, Gazze'de açılan kadınlara özel yoga merkezinde stres atıyor.

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Filistin'in güneybatısında bulunan Gazze kentinde İsrail savaş uçakları bombardımana devam ederken, sivil halk saldırıların gölgesinde hayatını idame ettiyor.

GAZZE'DE İLK

Gazze'de saldırılar sürürken kentte bir ilk yaşandı. Filistinli kadınlar, Gazze'de açılan kadınlara özel ilk yoga merkezine büyük bir ilgi gösterdi.

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