Gazze'de Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'na bağlı dairelerde genel grev ilan edildi

Filistin hükümetinin Hamas'ın tayin ettiği memurların maaşlarını ödememesine tepki için Gazze'de bakanlığa bağlı daireler ve okulların kapılarına kilit vuruldu.

Öğretmenler Sendikası, geçen pazartesi, "Filistin hükümetinin, memurların haklarını göz ardı etmesini" protesto için 1 günlük grev çağrısında bulunmuştu.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden oluyor.

Ramallah'taki Fetih Hareketi liderliğindeki Filistin hükümeti, Gazze'deki görevlerini yerine getiremediğini ifade ederken, bölgeyi 2007'den bu yana yöneten Hamas ise bu durumu yalanlayarak, hükümetin mutabık kalınan anlaşmaları uygulamada geciktiğini savunuyor.