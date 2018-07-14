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Gazze'den İsrail sınırına 17 roket atıldığı iddia edildi

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları devam ederken, Gazze'den İsrail sınırına 17 roket atıldığı iddia edildi.

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Ordunun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze'den İsrail sınırına 17 roket saldırısı düzenlendiği, bunlardan 5'inin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in güney sınırındaki Aşkelon ve Sderot bölgelerinde siren sesleri duyulduğu kaydedildi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede tansiyonu yükseltmesine karşı hızlı bir şekilde yanıt verilmesinin, direnişin, çatışmayı yönetme, mesajı ulaştırma ve caydırıcı denge halini oluşturmadaki vizyonunu ve bilinç düzeyini yansıttığını ifade etti.

İsrail'in, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'na ait olduğu değerlendirilen bazı mevzilere bir süre önce saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

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