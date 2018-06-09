Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Gazzeli 420 aileye gıda yardımı yapıldı

'Gazze'ye Hayat Ol' platformu, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda yardımında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye merkezli "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda yardımında bulundu.

Yardım dağıtım sorumlusu ve gönüllü çalışanı Ramazan Asliyye, "Gazze'ye Hayat Ol" platformunun ramazan ayı münasebetiyle Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi 420 aileye gıda paketi dağıttığını söyledi.

Söz konusu paketlerde bir aile için gerekli olan temel gıda maddelerinin bulunduğunu aktaran Asliyye, bu yardımların Türk halkı tarafından Gazze Şeridin'de zor şartlar altında yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında içinde bulundukları zor ekonomik koşullarda sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek üzere gönderildiğini ifade etti.

Türkiye'de faaliyet gösteren "Gazze'ye Hayat Ol" platformu, topladıkları bağışları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Rüya gibi millet bahçesi! İşte özellikleri...

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Doğumu hayretler içinde bıraktı

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA