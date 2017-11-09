Gazzeli çiftçiler, az suya ihtiyaç duyduğu için ananas üretmeye başladı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle su tasarrufu sağlamak amacıyla ananas üretildi.

Gazze'deki su sıkıntısı Filistinli çiftçileri az suya ihtiyaç duyan meyveleri üretmeye sevk etti. Bu kapsamda araştırmalar yapan çiftçiler bölgede ilk kez tropikal bir meyve olan ananası üretti.

Ziraat Çalışmaları Komitesi'ne bağlı Geliştirme Merkezi Müdürü Musa el-Cedbe, Gazze'de yaşanan su sıkıntısı nedeniyle çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları azaltmak amacıyla daha az suya ihtiyaç duyan, iyi bir gelir getiren bitki ve meyvelerin üretilmesi arayışına girdiklerini, bu kapsamda ananas ektiklerini belirtti.

Projeye 3,5 Şekel (1 dolar) ile bir fidan alınarak başlandığını dile getiren Cedbe, serada sıcak ortam sağlanarak tropikal atmosfer oluşturulduğunu, sıcaklık ve ışık ayarının kontrol altına alındığını ifade ederek, ananasın diğer bitki ve meyvelere oranla yüzde 70 oranında su tasarrufu sağladığını, bu nedenle ekonomik açıdan uygun olduğunu kaydetti.

Ananas ekimine 15 ay önce başladıklarını, 4-5 bin ocak ananas ektiklerini belirten Cedbe, her bir ocakta bir adet meyve elde edildiğini, 18 ay da tamamen olgunlaştığını, hasat işleminin ise 4-5 ay sürdüğünü aktardı.

Fiyatların arz talep durumuna göre belirleneceğini dile getiren Cedbe, "Her bir bitkiden, 3-7 filiz çıkıyor. Bu filizler, daha geniş alanlara dikilmesine imkan sağlıyor. Bir dönümde 6 bin fidan ekilebiliyor. Bir sonraki ekim de bunun 20 bin fidana çıkması bekleniyor." dedi.

Cedbe, ananas ekim işlemlerinin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği içerisinde Hollanda Büyükelçiliği desteği ve Çiftçilerin Kalkınması için Sürdürülebilir Kalkınma Projesi finansmanıyla gerçekleştiğini kaydederek, projenin kalitesinin ortaya çıkması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu aktardı.

Gazze'de içme suyu ve sulama sıkıntısı yaşanıyor. Elektrik krizinin neden olduğu temiz içme suyuna erişim sıkıntısı her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler geçen temmuz ayında yaptığı açıklamada, Gazze'deki yer altı suyu kaynaklarının gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2020 yılında tükeneceğini duyurmuştu.