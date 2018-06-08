Gazze'nin İsrail sınırında 100 Filistinli yaralandı

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 11. cumasında Gazze’nin İsrail sınırında toplanan binlerce Filistinli, topraklarından sürülen Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmesi için gösteri yaptı. İsrail askerleri göstericilerin üzerine yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz bombası attı. Yaklaşık 100 Filistinli atılan gaz bombalarından yaralanarak, solunum rahatsızlığı yaşadı. Filistinliler, İsrail askerlerine hedef olmamak için gösteride araç lastikleri yaktı.