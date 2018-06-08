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Gazze'nin İsrail sınırında 100 Filistinli yaralandı

1948 yılında İsrail’in işgal ettiği topraklardan sürülen Filistinlilerin geri dönüş hakkı için Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 30 Mart'ta başlatılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 11. cumasında İsrail askerlerinin müdahalesi ve attığı göz yaşartıcı gaz bombaları sebebiyle 100 Filistinli yaralandı.

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Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nün 11. cumasında Gazze’nin İsrail sınırında toplanan binlerce Filistinli, topraklarından sürülen Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmesi için gösteri yaptı. İsrail askerleri göstericilerin üzerine yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz bombası attı. Yaklaşık 100 Filistinli atılan gaz bombalarından yaralanarak, solunum rahatsızlığı yaşadı. Filistinliler, İsrail askerlerine hedef olmamak için gösteride araç lastikleri yaktı. 

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