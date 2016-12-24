Gelinin müstehcen görüntüleri ortaya çıktı, düğün karıştı
Kanada'nın Toronto ketinde bir düğün, gelinin eski sevgilisiyle müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından kabusa döndü. İsmi açıklanmayan gelin ve damat davetlilerle ilgilenirken ortalık bir anda karıştı.
Gelinin eski sevgilisi tarafından çekilmiş müstehcen görüntülerinin düğün salonundaki her bir masaya dağıtıldığının ortaya çıkmasıyla düğün karıştı. Olayın fark edilmesinin ardından erkek tarafı kadın tarafının üzerine yürüdü. Gerginlik kısa sürede arbedeye dönüşürken, davetliler birbirlerine masa, sandalye fırlatmaya başladı.
Olay anı kameralara an ve an kaydedilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Düğünde bulunanların ifadelerine göre; gelinin eski sevgilisi kendisinden intikam almak için bu yola başvurdu. İsmi açıklanmayan adam, gizlice salona gelerek, her bir masaya ayrı ayrı gelinin cinsel birliktelik yaparken çekilmiş fotoğraflarını bıraktı.
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