Gemilerin korkulu rüyası dev buzul

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güney Yarım Küre'deki Antarktika'dan temmuzda kopan dev buzulun ayrıntılı görüntülerini yayımladı. NASA'nın Earth Gözlemevi'nin eylülde çektiği görüntülerde A68 isimli mega buz dağının, koptuğu Antartika'nın kuzeybatısındaki Larsen bariyerinden giderek uzaklaştığı belirtiliyor. 5 bin 800 kilometrekare büyüklüğünde ve milyarlarca ton ağırlığında olan buz kütlesinin seyir hâlinde olması ise gemiciler için büyük tehlike arz ediyor.

UYDULARLA TAKİP

Bilim insanları Paris'in yaklaşık 60 katı büyüklüğündeki buz dağının rüzgârlar ve akıntılar nedeniyle daha kuzeye kayacağını, Güney Küre'deki denizcilik faaliyetlerini tehlikeye soktuğunu açıkladı. NASA, IceBridge projesi kapsamında Güney A68 buzulunun hareketlerini izlemeye devam edecek. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise Sentinel-1 ve CryoSat-2 uyduları aracılığıyla Güney Kutbu'nun hareketlerini takip ediyor.