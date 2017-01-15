Genelkurmay Başkanı Akar 'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Suudi Arabistan'daki 'DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı'na katıldı.
- ANKARA (AA)
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 13 ülkenin genelkurmay başkanlarının katıldığı toplantıya iştirak etti.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı ortak mücadele yollarının görüşüldüğü toplantıda Akar, Türkiye'nin konuya ilişkin görüşlerini taraflara iletti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.