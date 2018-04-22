Genesis Ödülü'nü reddeden Portman linç ediliyor

Kudüs doğumlu Yahudi oyuncu Natalie Portman, İsrail'in Gazze sınırında yaptığı acımasız saldırılar nedeniyle Kudüs'te yapılacak olan 'Genesis Ödülü' törenine katılmayacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından İsrailli siyasetçiler Portman'ı hedef aldı.

"ORDUYA ALINMAMAKTAN GURUR DUYUYOR"

Portman'a ödül verme kararının 'tamamen çılgınlık' olduğunu iddia eden iktidardaki Likud partisinden milletvekili Oren Hazan, İsrael National News'a yaptığı açıklamada; "O bir taraftan utanmazca doğduğu yeri kariyerinde ilerlemek için kullanan, bir taraftan da İsrail ordusuna alınmamayı başarmaktan gurur duyan Yahudi bir İsrailli. O bir aktris ancak İsrail devletinin herhangi bir onurlandırması için değersiz." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLSİN"

İçişleri Bakanlığı'na da seslenen Hazan, Portman'ın İsrail vatandaşlığının iptal edilmesi çağrısında bulunarak; "O, İsrail’i 4 yaşında terk etti ve devletle hiçbir hakiki bağı bulunmuyor." dedi.

KÜLTÜR BAKANI: BDS DESTEKÇİLERİNİN ELİNE DÜŞTÜ

İsrail Kültür Bakanı Miri Negev ise, Portman'ı Filistinlilere muamelesi nedeniyle İsrail'i ekonomik olarak izole etme hareketi olan BDS'e (Boykot, tecrit ve yaptırım) katılmakla suçlayarak; "Portman'ın BDS destekçilerinin eline olgun bir meyve gibi düşmesini duymaktan dolayı üzgünüm." dedi.

"YAŞANAN OLAYLAR SON DERECE RAHATSIZ ETTİ"

Portman'ın temsilcisinden yapılan açıklamada; "Son dönemde İsrail'de yaşanan olaylar onu son derece rahatsız atti. İsrail'de yapılacak herhangi bir kamusal etkinliğe katılma konusunda kendisini rahat hissetmiyor." dendi.

Portman'ı eleştirenler siyasetçilerle de sınırlı kalmadı. Birçok İsrailli yahudi, sosyal medya hesaplarından Portman'a hakaretler ederek eleştiride bulundu.

İsrailli diplomat Yaki Lopez, "Huzurunun yararına sana bir tavsiyede bulunayım, gelecekte de (İsrail’i) ziyaret etme." diyerek üstü kapalı bir tehditte bulundu.

"ANTİSEMİTİZM YAŞIYOR"

Cumhuriyet Partili siyasetçi Dan Bongino, "Antisemitizm yaşıyor ve sıhhatli. Natalie Portman mahcup edilmeli. Onun rol aldığı herhangi bir şeye bir daha asla bilet alma." şeklinde konuştu.

HAHAMDAN TELKİN

Portman'a edilen hakaretlerin yanına bir de vaaz eklendi. Haham Haham Scott Bolton, meşhur Yahudi haber sitesi Jewish Telegraphic Agency'ye yazdığı yazıda "İsrail’i sev. Onu olduğu gibi onayla. Git ödülünü kabul et, ve onu iki devletli bir vizyonu paylaşan Filistin ve İsraillilerle paylaşmayı onayla." şeklinde öğütte bulundu.

"İNSİYATİFİMİZİ POLİTİZE EDECEK"

Genesis Ödülü'nü veren vakfın internet sitesindeki açıklamada Portman'ın 'insanlığına hayranlık duyulduğu ve İsrail hükümetinin politikalarına katılmama hakkına saygı duyulduğu' ifade edilse de "Ancak Kudüs'teki Genesis Ödülü törenine siyasi nedenlerle katılmama kararı vermesinden dolayı çok üzüldük. Portman'ın kararının hayırseverlik inisiyatifimizin politize olmasına yol açacağından endişe ediyoruz." dendi.

ÖDÜL TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Portman'ın kararının ardından vakıf da törenin iptal edildiğini duyurdu.

GENESİS ÖDÜLÜ NEDİR

İsrail'de 2014'ten beri verilen 'Genesis Ödülü' alanlarında çok başarılı olan isimlere ve 'Yahudi toplumu ve Yahudi değerlerine olan katkılarıyla diğer insanlara ilham veren' bireylere veriliyor.

Daha önce aktör Michael Douglas, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve keman virtüözü Itzhak Perlman'ın da aralarında olduğu isimler Genesis Ödülü'ne layık görülmüştü.