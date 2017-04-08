Gerginlik sonrası İngiltere Moskova ziyaretini iptal etti
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle 10 Nisan'da Moskova'ya yapacağı ziyareti iptal etti.
Bugün İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Moskova'ya gerçekleştireceği ziyaretin iptal edildiği belirtildi.
ABD'nin Esed rejimini bombalamasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki ülke temsilcileri arasında gergin dakikalar yaşanmıştı.
Bombardıman sonrasında acil toplanan BMGK'da İngiltere temsilcisi Rusya'nın Esed'e karşı tavır almasını gerektiğini söyleyerek aksi takdirde Suriye rejimine tek taraflı tavır alacaklarını belirtmişti.
Rusya temsilcisi ise BMGK'da İngiltere temsilcisine dönerek kendisiyle bir daha bu uslupla konuşmamasını söylemişti.
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