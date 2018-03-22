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Gerilim tırmanıyor! Çipras Türkiye'yi Putin'e şikayet etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya lideri Vladimir Putin’in seçim zaferini kutlamak için bugün telefon açtığında Türkiye’yi de şikâyet ettiği ortaya çıktı.

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Çipras-Putin telefon görüşmesiyle ilgili detayları diplomatik kaynaklardan öğrenen Rusya’daki Vzglad gazetesi, ikili temasta Türkiye'nin de gündeme geldiğini duyurdu.

Görüşmede ikili ilişkiler yanı sıra Avrupa’da güvenliğin ele alındığı bölümde Türkiye’den söz açan Çipras, Doğu Akdeniz sularında yaşanan hadiseleri Putin'e anlatmış. Bunun üzerine Vladimir Putin telefonda yanıt yerine Çipras'a ''Buyurun Moskova'yı ziyaret edin konuşalım'' demiş.

Çipras ile Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında resmi açıklama yapan Kremlin Sarayı ise Türkiye’nin adını vermeden, "Görüşmede Akdeniz bölgesinde güvenlik konuları da ele alınmıştır" dedi.

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