Gineli gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Batı Afrika ülkesi Gine’de yaşayan gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Türk bayrağı önünde çektikleri video ile mesaj gönderdi. İsminin Ebu Bekir olduğunu söyleyen Gineli genç, “Türkiye’deki seçimi takip ediyoruz. Erdoğan’ın kazanması için dua ediyoruz. Erdoğan sadece Türkiye başbakanı olmayacak bütün dünyanın başbakanı olacak” dedi. Seçimin ardından Türkiye’ye gelip Erdoğan’ı ziyaret etmek istediklerini söyleyen Ebu Bekir, “Burada 15 Temmuz sonrası çocuklara Erdoğan ve Ömer Halisdemir isimleri veriliyor. Erdoğan kesin kazanacak hepimiz dua ediyoruz. Türkiye’yi çok seviyorum durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.



Diğer bir Gineli genç ise Erdoğan’a ve Türkiye’ye mesajını Fransızca iletirken, isminin Abdulselam olduğunu söyleyen bir başka Gineli genç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Türkiye’nin değil dünyanın reisi olduğunu söyledi.