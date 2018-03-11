Girit'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

<p> Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden edinilen bilgilere göre; Girit açıklarında saat 11:20 sıralarında yerin 10 kilometre altında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan olmadı.</p>
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