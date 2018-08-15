Vietnam’da gizemli deniz canlısı korku yarattı

Deniz canlısının sahip olduğu şekil ve kıyıya vurmuş olmasına rağmen hayatta oluşu yerel halk tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Amatör bir kamera ile çekilen videoda, deniz canlısının, ahtapot kollarına benzer birçok kolu olduğu görülüyor.

Yüzlerce küçük dokunaca sahip deniz canlısının, bir bitki mi yoksa hayvan mı olduğu başta anlaşılamadı.

‘BİR TÜR DENİZ YILDIZI'

Biyologlar ise Vietnam'da bulunan deniz canlısı ile ilgili olarak, Bitter Star veya Ophiuroidea(Yılan Deniz Yıldızı) olarak da bilinen bir türe ait olduğunu ve okyanus tabanında yaşadığı açıklamasında bulundu.

Çekilen video sonrasında deniz canlısını okyanusa geri bırakıldı.

(Sputnik Türkiye)