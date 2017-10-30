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Google ile Apple’in hamburger savaşı

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İnternetin iki devi Google ve Apple’in arası hamburger tarifi yüzünden açıldı. Geçen hafta Thomas Baekel adlı teknoloji blogger’i ios ve Android işletim sistemlerinde kullanılan hamburgerlerin farklı tasarlandığını fark etti. Buna göre Apple’in emojisinde peynir köftenin üzerinde yer alırken, Google peyniri köftenin altına koymayı tercih etmiş. Kimin hamburger tarifinin doğru olduğuna dair tartışma giderek büyüyerek gündemin en üst sıralarına kadar yerleşti. Emoji tartışmasına katılan Google’un CEO’su Sunday Picchai Twitter üzerinden “Pazartesi günü tüm işimi bırakıp bu konuya odaklanacağım” diyerek konuya verdiği önemi şakayla karışık da olsa gösterdi. 

 

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