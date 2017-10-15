Google sivil toplum kuruluşlarına 1 milyon dolar bağışlayacak

Perşembe günü Pittsburgh´da inisiyatif hakkında bilgiler veren Google CEO´su Sundar Pichai "ABD genelinde fırsatlar anlamında büyük eksiklikler olduğunun farkındayız. Bunlar kolay doldurulamayacak eksikler. Çünkü iş dünyasının temelleri ve yapılan işlerin doğası değişiyor. Bu da eğitim, meslek eğitimi ve fırsatlar arasındaki bağlantıları değiştiriyor" dedi.

Pittsburgh´da konuşan Google CEO´su inisiyatif kapsamında online meslek eğitimleri ve profesyonel sertifika alınacak programlar olduğunu aktardı. Şirket program dahilinde 2600 kişiye tam burslu 12 aylık IT destek eğitimi de sağlayacak. Ayrıca Google çalışanları sivil toplum kuruluşları için 1 milyon saat gönüllü çalışacak. Pichai "Umarız 1 milyon saatle bir fark yaratabiliriz" dedi.