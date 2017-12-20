IKBY'de Goran ile Komel partileri hükümetten çekilme kararı aldı

IKBY'de yer alan Süleymaniye kentinde üç gündür devam eden gösterileri görüşmek üzere bir araya gelen Goran Hareketi ve Komel politbüro üyeleri, toplantı sonrası IKBY'nin 8'inci hükümetinden çekilme kararı aldı.

Goran ve Komel'in resmi internet sitelerinden yapılan açıklamada, "Bölgenin durumunun değerlendirilmesi için birkaç gündür devam eden toplantı sonrası Komel ve Goran aldıkları ortak karar doğrultusunda hükümetten çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, koalisyondan çekilmenin yanı sıra Goran'ın, IKBY Meclis Başkanlığını da bırakacağı belirtildi.

IKBY'nin 8'inci hükümetinin kabinesinde Goran, "Peşmerge, Maliye, Ticaret, Din İşleri, Yatırım bakanlıklarına", Komel de "Çevre ve Ziraat bakanlığına" sahipti.

Goran'ın IKBY meclisinde 24, Komel'in ise 6 milletvekili bulunuyor.

Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile siyasi çekişme içerisinde olan Goranlı bakanlar, Ekim 2015'te Başbakan Neçirvan Barzani tarafından görevden azledilmelerine rağmen resmi bir şekilde istifa etmemişti.- IKBY'deki hükümet karşıtı gösteriler IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Deşişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye kent merkezinde bazı öğretmenlerin geciken maaşlar ve yolsuzluk karşıtı önceki gün başlayan protestosu kısa sürede kitlesel gösterilere dönüştü. Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayıldı. Göstericiler birçok parti binası ve kamu binasını ateşe verirken çıkan olaylarda, şu ana kadar 5 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.