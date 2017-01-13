‘Göreve geldiğimde hesap soracağım’

ABD’nin yeni Başkanı Trump, Rusya’nın seçime hem siber saldırılarla hem de kendisi hakkında şantaj malzemeleri toplamakla müdahale ettiği iddiaları hakkında 20 Ocak’ta göreve gelir gelmez kapsamlı bir rapor hazırlayacağını ve gerçekleri ortaya çıkaracağını söyledi. Twitter’dan açıklama yapan Trump, hack konusunda, “Muhtemelen istihbarat tarafından hiçbir kanıt olmadığı bilindiği halde yayınlandı. Halkım 90 gün içinde kapsamlı bir rapora sahip olacak!” ifadelerini kullandı. ‘Rusya’nın elindeki şantaj malzemeleri’ hakkında da açıklamaya yapan Başkan, düzmece suçlamaların siyasi rakipleri ve dava edilmekten korkan eski bir ajan tarafından ortaya atıldığını bildirdi ve dosya için iki partideki ahlaksız siyasetçileri suçladı.

STEELE KAÇTI

Öte yandan Rusya’nın elinde yeni ABD Başkanı Donald Trump hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddialarını içeren özel bir dosya oluşturan eski İngiliz dış istihbarat servisi (MI6) elemanı Christopher Steele, aniden ortadan kayboldu. Eski ajanın “Kısa bir süreliğine şehir dışına çıkıyorum” diyerek komşusuna üç kedisini bırakıp Surrey’deki evinden kaçtığı öğrenildi, ngiliz gazetesi Daily Mail, 52 yaşındaki Steele’in MI6 tarafından güvenli bir eve yerleştirildiğini ve istihbarat teşkilatının eski ajanının korumak için olağanüstü hal ilan ettiğini yazdı. ABD’nin yeni başkanının Moskova’da bir otelde çekilmiş uygunsuz görüntülerinin olduğu ve Ruslarla büyük iş anlaşmaları yaptığı şeklindeki iddiaları içeren belgelere Cumhuriyetçi Parti’den rakibi Jeb Bush’un çalıştığı FusionGPS isimli özel istihbarat şirketinin talimatıyla Steele’in ulaştığı söylenmişti.

FBI’A SORUŞTURMA

Tüm bu iddiaların kamuoyunun gündemine girmesiyle, ABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişi Michael Horowitz 8 Kasım’daki başkanlık seçimlerinden önce hem FBI hem de Adalet Bakanlığı’nın attığı adımlarla ilgili soruşturma başlattı. Başmüfettişin soruşturmasında, FBI’ın neden seçimlere kısa bir zaman kala ABD Kongresi’ne “Clinton’a yeniden soruşturma açılabilir” mektubunu gönderdiğinin araştırılacağı kaydedildi.

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