Görevinden istifa eden İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Brexit rüyası öldü

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışına (Brexit) yönelik atılan adımlardaki anlaşmazlıklar hükümette kriz yaratmaya devam ediyor. Brexit Bakanı David Davis'in istifasının ardından Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılan Boris Johnson'ın Başbakan Theresa May'a ilettiği istifa mektubundaki sert ifadeler, İngiltere basınında ses getirdi.



"Brexit rüyası öldü"



Theresa May'in Brexit stratejisine karşı sert bir duruş başlatan Boris Johnson, Brexit rüyasının ölmeye başladığını söyledi. Johnson, istifa mektubunda, Başbakan Theresa May'in planının İngiltere'yi somürge durumuna sürüklediğini açıkladı.



Theresa May şaşkın



Theresa May, Johnson'ın verdiği açık destekten sonra onun bu davranışı karşısında üzgün ve şaşkın olduğunu söyledi. May, kabinede yapılan verimli tartışmalar sonucu anlaşmanın kabul edildiğini belirterek, referandum sonuçlarından onur duyduğunu açıkladı.



Avrupa Birliği'nden ilk tepkiler



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'den çıkış müzakerelerini yürüten Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifa etmesine ilişkin, "Siyasiler gelir ve giderler ancak insanlar için yarattıkları sorunlar kalır" dedi.



AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas ise günlük basın brifinginde bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Bu bizim sorunumuz değil. Bence bu daha çok İngiltere'yi ilgilendiriyor. Çünkü söz konusu kişi bizim başmüzakerecimizin muhatabı. Bizi ilgilendiren ise 27 AB üyesinin belirlediği ve bizim tam olarak uyduğumuz Brexit müzakere çerçevesi" yanıtını verdi.



Brexit süreci



İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.



Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti. İngiltere'de David Davis'in istifasıyla boşalan Brexit Bakanlığı'na bugün Dominic Raab'ın getirildiği açıklanmıştı.



Taraflar, geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.



Son aşamada, tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereleri devam ediyor.



(BBC)