Greenblatt, Filistin'in ABD'li yetkilileri boykot ettiği bir süreçte İsrail'e geldi

Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün İsrail'e geldiğini ve İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi"nin (COGAT) Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai ile görüştüğünü belirtti.

Greenblatt açıklamasında, COGAT Başkanı Mordechai ile güvenlik, ekonomik ve diğer konuları ele aldığına dikkati çekti.

Ayrıca, Avrupa Birliği'nin Ortadoğu Barış Süreci Temsilcisi Fernando Gentilini ile görüştüğünü aktaran Greenblatt, "Gentilini ile son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin fikrini almak üzere bir araya geldik. Ayrıca Gazze'deki durumu, ABD'nin barış çabalarını ele aldık. Birlikle çalışmamızı sürdürmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet radyosunun haberinde ise Greenblatt'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceği belirtildi, ancak görüşmenin gerçekleşeceği zamana ilişkin net bir bilgiye yer verilmedi.

Adının açıklanmasının istemeyen bir yetkili, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Greenblatt ile görüşmek için herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.

Filistin devleti, ABD'nin Kudüs kararı sonrasında İsrail-Filistin barış görüşmelerinde ara bulucu rolünü kaybettiğini ilan ederek, ABD'li yetkililerin Filistin'de kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını açıklamasının ardından, İsrail-Filistin'i ziyaret etmesi beklenen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesini iptal etmişti.

Abbas'ın liderliğini yaptığı Fetih Hareketi, Pence'in İsrail'e gelmesiyle beraber ülkenin tamamında protesto gösterilerinin düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Cibril er-Rucub da ABD Başkan Yardımcısı Pence'in "Filistin'de istenmeyen adam" ilan edildiğini duyurmuştu.