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Guatamela'daki Fuego Yanardağı'ndan sıcak kaya ve tortu akmaya başladı

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndan sıcak kaya ve tortu akmaya başladığı bildirildi.

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Guatemala Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü, çamur, su ve volkanik maddeden oluşan akıntının, yağmurlar tarafından beslendiğini ve geçtiği vadilerde ağaçları yok ettiğini bildirdi.

Enstitünün Başkanı Eddy Sanchez, faaliyeti azalsa bile Fuego Yanardağı'nın oluşturduğu risklerin devam ettiğini söyledi.

Akıntının Panaleon Nehri'nde su seviyesini yükseltmesi nedeniyle Santa Lucia Cotzumalguapa bölgesinden 72 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Patlamadan sonra kaybolanları resmi arama çalışmaları dün sona ererken, San Miguel Los Lotes dahil bazı bölgelerde gönüllülerin kayıpları aramayı sürdürdüğü ifade edildi.

Guatemala'da 4 binden fazla kişi, geçen haftaki patlamadan bu yana barınaklarda kalıyor.

Ülkede 110 kişinin hayatını kaybettiği afete karşı yetkililerin zamanında önlem almadığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Yetkililerin, yanardağdaki hareketliliği geçen pazar sabahı fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı belirtiliyor.

Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

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