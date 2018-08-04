Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Guatemala'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Guatemala'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Guatemala'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Puerto San Jose kentinin 74 kilometre güneyinde olan 5,1 büyüklüğündeki depremin 35 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda haziranda meydana gelen patlamalarda 147 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası açtılar

Zorunlu iniş yapan helikopterdeki askerlere yer sofrası açtılar

Türkiye savunmada atağa kalktı!

Türkiye savunmada atağa kalktı!

Obez kedi 'Taci' diyete başlatıldı

Obez kedi 'Taci' diyete başlatıldı

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA