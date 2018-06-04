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Guatemala'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Guatemala'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü ülkenin başkenti Guatemala'nın 105 kilometre güneybatısı olarak açıkladı.

İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Guatemala'da bugün Fuego Yanardağı'nda patlama meydana gelmiş, en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürmeye devam ediyor.

Motagua fay hattı üzerinde yer alan, 15 milyon nüfuslu Guatemala'da 1976'da yaşanan 7,5 büyüklüğündeki depremde 25 bin kişi yaşamını yitirmişti. Kasım 2012'deki 7,4 büyüklüğündeki deprem ise 74 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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