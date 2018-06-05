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Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle ölenlerin sayısı 69'a yükseldi

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi.

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Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü Direktörü Fanuel Garcia, şimdiye kadar 69 kişinin cesedinin bulunduğunu, bunlardan 17'sinin kimliğinin belirlendiğini belirtti.

Garcia, "Cesetlerin kimliklerini belirlemek bizim için çok zor çünkü ölenlerden bazıların yüzleri, bazılarının parmak izleri yok. Kimlik tespiti için diğer yöntemlere başvurmak zorunda kalacağız. Mümkün olursa kimlik belirlemek için DNA örnekleri alacağız." dedi.

Devlet Başkanı Jimmy Morales de felaket bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Kurtarma ekipleri, lavların arasında kalan en az 10 kişiyi helikopterlerle kurtardı.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü sanılıyor.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alındı, 3 bin 200'den fazla  kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğine dikkati çekiyor.

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