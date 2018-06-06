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Guatemala’daki volkan faciasında hayatını kaybedelerin sayısı 75'e yükseldi

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nın patlamasının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi.

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Guatemala'da 31 Mayıs'ta faaliyete geçen Fuego Yanardağı’nın patlaması sonucu ölü sayısı 75’e, yaralı sayısı 46’ya yükseldi. Kaybolanların sayısı ise 192’yi buldu. Arama kurtarma ekipleri volkanik patlamanın ardından enkaz altında arama çalışmalarını sürdürüyor. Guatemala hükümeti yanardağ patlamasından toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

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