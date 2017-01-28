Guatemala’nın en aktif yanardağı bu yıl ilk kez patladı
Volcan de Fuego (Ateş Volkanı) olarak bilinen Alotenango Sacatepepuez yanardağı bu sene ilk kez 26 Ocak Cuma günü patladı.
- İHA
Milli Sismoloji Volkanoloji, Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü volkanın patlaması ile ilgili hazırladığı bültende volkanın yerel saatle 13.45’e patladığını, deniz seviyesinden 5 bin 5 yüz metre yüksekliğe gri duman püskürttüğünü bildirdi.
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