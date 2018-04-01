Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Guatemala'nın eski diktatörü Rios Montt öldü

Guatemala'da, 1982'de yaptığı askeri darbeyle yönetime el koyan eski general Rios Montt, 91 yaşında öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Jose Efrain Rios Montt'un avukatı Jaime Hernandez, general Montt'un sabah saatlerinde kalp krizi nedeniyle öldüğünü doğruladı.

Montt, diktatörlüğü döneminde bin 700 Maya yerlisinin ölüm emrini vererek soykırım ve insanlığa karşı suç işlediği iddiasıyla yargılanmış ve 2013'de 80 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Guatemala Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararı, "usulde hata" gerekçesiyle bozmuş ve yeniden yargılama istemişti.

Hakkındaki suçlamaları hiçbir zaman kabul etmeyen Mont, o dönemde, "Bir ırka, etnik veya dini bir gruba karşı olan bir girişimi hiçbir zaman imzalamadım, emretmedim ve kimseyi bunun için görevlendirmedim." demişti.

Ülkede 1960-1996 yıllarında hüküm süren iç savaş, Maya yerlilerine büyük zararlar vermiş ve yaklaşık 200 bin kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum' türküsüne eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatanına Göz Dikeni Ez Oğlum' türküsüne eşlik etti

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Başkomutan sınırda

Başkomutan sınırda

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA