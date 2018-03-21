Günde 5 öğün pilav yiyerek tam 192 kiloya ulaştı

Normal bir bebek kilosunda doğan Arya Permana ilk beş yaşına kadar kilo almamış 2 yaşından sonra hızla kilo almaya başladığı için iş ailenin kontrolünden çıkıyor. Sadece 4 yılda 127 kilo olmuş daha sonrasında 192 kiloya gelerek bu görümüne ulaşmış. Ailesi günde 5 öğün pilav ve et yemeklerini tükettiğini söylüyor.

Küçük çocuk kilolarından dolayı yürüyemediği için okulu bırakmak zorunda kalmış. Nefes darlığı sonunuyla karşılaştığı için diyete başlatılmış. Uygulanılan diyet ise iki kişinin doyacağı şekildedir.

Gün geçtikçe yerinden kalkamayacak hale gelen küçük çocuk ilerleyen yaşlarda ailesi çocuklarının bu durumuna çare olmak için onu ameliyat ettirmeye karar verirler. Permana'nın hayatı bir anda değişmeye başlayarak bir ayda 37 kilo verir. Arya Permana'nın bu hastalığı doktorlar tarafından dünyanın en zorlu obezite vakalarından biri olarak söyleniyor.