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Güney Afrika’da 'ikinci yılbaşı' binlerce kişinin katılımıyla kutlandı

Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde, kölelerin yılbaşı kutlama günü olarak bilinen 'ikinci yılbaşı' onbinlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

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Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde, kölelerin yılbaşı kutlama günü olarak bilinen "ikinci yılbaşı" onbinlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

150 yıldır 2 Ocak günü kutlanan "ikinci yılbaşı" kutlamalarına bu yıl binlerce kişi katıldı.

Güney Afrika kültürünün bir parçası olan "ikinci yılbaşı" gününü, ataları Afrika'ya köle olarak getirilen Hint ve Malay asıllı Güney Afrikalılar ve yerli siyahiler kutluyor.

Kölelik tarihini unutmadıklarını dünyaya duyuruyorlar

Yüzlerini boyayıp geleneksel kıyafetleri, dansları ve şarkıları ile şehir merkezinde geçit töreni düzenleyen Güney Afrikalılar bu kutlama ile kültürlerini ve kölelik tarihini unutmadıklarını dünyaya duyuruyorlar.

AA muhabirine konuşan Juvie Boy Entertainers bando takımı şefi Ikraam Van Witt, bu kutlamanın tarihlerini hatırlama konusunda çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Witt “Her yıl olduğu gibi bugün de ikinci yılbaşını kutluyoruz. Atalarınız yılın ilk günü sömürgeci efendilerine hizmet etmek zorunda olduklarından dolayı yeni yılı ancak yılın ikinci günü kutlayabiliyorlardı. Bu adet o günlerden bugüne bu şekilde geldi.” dedi.

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