Güney Afrika’da silahlı saldırı: 11 ölü

Güney Afrika polisi, silahlı bir saldırganın taksi şoförleri derneği üyelerini taşıyan minibüse saldırı düzenlediğini açıkladı. Polis sözcüsü Jay Naicker’in yaptığı açıklamaya göre, bir grup taksi şoförü iş arkadaşlarının cenazesinden dönerken saldırıya uğradı. Saldırının KwaZulu-Natal eyaletindeki Colenso veWeenen kasabaları arasındaki yolda gerçekleştiği ifade edilirken, taksicilerin Guateng eyaletinden olduğu açıklandı.

Güney Afrika’da aynı güzergâhı kullanan taksici gruplar arasında çıkan tartışmalar, ölümcül kavgalarla sonuçlanabiliyor. Mayıs ayında Güney Afrika’nın Cape Town şehrindeki taksicilerin arasında çıkan kavgalarda 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.