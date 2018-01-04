Güney Afrika'da tren kazası
Güney Afrika'da meydana gelen tren kazasında en az 4 kişinin öldüğü 100 den fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor
- star.com.tr
Güney Afrika'da meydana gelen tren kazasında en az 4 kişinin öldüğü 100 den fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor
Yerel basın, Henneman ve Kroonstad arasında bir trenin kamyonla çarpışması sonucu alev aldığı bilgisini geçiyor.
Kaza sonucu yaralananlar hastanelerin acil servislerine taşınırken, yangını söndürme çabaları da devam ediyor
Ayrıntılar geliyor...
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