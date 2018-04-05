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Güney Afrika'dan uluslararası topluma Filistin çağrısı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 'Filistin Toprak Günü' gösterilerinde 21 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin uluslararası topluma bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

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Dışişleri Bakanı Lindiwe Sisulu, yaptığı yazılı açıklamada, ölümlerden sorumlu olanların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Güney Afrika'nın İsrail askerlerinin yaptığı son saldırıları sert bir şekilde kınadığı açıklamada, "İsrail’in son girişimi iki milletin barış içinde yaşayabileceği iki devletli çözüm ve kalıcı barış üzerinde yeni bir engel oluşturuyor. Bu durum bizi derin endişelere sevk etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, barışın mümkün kılınabilmesi için sorumluların ortaya çıkartılması gerektiği belirtilirken, "Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri ölümleri araştırmak üzere bağımsız bir soruşturma komisyonu kurmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mevcut şiddetin son bulması için İsrail hükümetinin Gazze'deki askerlerini derhal çekmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Filistin topraklarındaki işgalin ve yıkımın en kısa zamanda son bulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın Filistin mücadelesine verdiği desteği sonuna kadar sürdüreceği ve Filistin kurumlarının ve alt yapısının inşasında da gerekli desteğin verileceği aktarıldı.

 

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